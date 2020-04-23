Дана Борисова оголила грудь и рассказала, сколько стоят ее эскорт-услуги

Вместе со своей подругой Олесей Малибу телеведущая записала прямой эфир.

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Фото, видео: Instagram @danaborisova_official

Известная телеведущая Дана Борисова вышла в прямой эфир в Instagram с бывшей участницей «Дома-2» Олесей Малибу. В ходе разговора подруги коснулись довольно личных тем. В частности, Борисова призналась, что завидует своей приятельнице, у которой регулярно бывает секс. Она спросила у Малибу, сколько она просит за свои эскорт-услуги, на что звезда телестройки ответила, что выпить кофе с ней стоит 30 тысяч рублей

Комментируя расценки своей знакомой, Борисова отметила, что сама готова сделать даже скидку потенциальным клиентам в условиях экономического кризиса.

Чтобы привлечь внимание к своей персоне, в завершение эфира телеведущая даже оголила грудь, подчеркнув что обладает довольно подтянутыми формами.

«Мы вам объявили про 30 тысяч — нынешние цены в кризис, чтобы пообщаться. Кто наскребет, обращайтесь в Директ», — подытожила Борисова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врач-нарколог Даны Борисовой Марат Агинян, который лечит телеведущую три года от наркотической и алкогольной зависимости, рассказал о результатах терапии

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