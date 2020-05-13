Актер назвал партнершу по съемочной площадке, романтичную сцену с которой до сих пор не может забыть.

Александр Петров рассказал о самом волнующем поцелуе в своей карьере

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Поцелуй из фильма «Лед-2» с партнершей по съемочной площадке запомнился Александру Петрову больше всего. Об этом он рассказал в программе «Морозова хочет знать!». Интервьюер поинтересовалась у звезды, с кем из коллег ему понравилось целоваться больше всего. Пальму первенства он отдал 48-летней Марией Ароновой.

«Я считаю, что это высшее проявление романтики. Если бы на „Золотом орле“ была номинация „Лучший поцелуй“, мы бы выигрывали ее каждый год. Просто потому что „переплюнуть“ этот поцелуй очень тяжело. Сердце стучало у меня, у Маши», — ответил Петров.

В жизни актеров связывают приятельские отношения, а сердце Петрова принадлежит другой коллеге — Стасе Милославской. Долгое время влюбленные скрывали роман, а потом начали вместе выходить в свет. В конце прошлого года Александр публично признался девушке в любви на сцене кинотеатра. А на прошлой неделе опубликовал в микроблоге фото пылкого поцелуя со своей второй половиной.

Ранее 5-tv.ru писал, как Александр Петров проводит время в самоизоляции.

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