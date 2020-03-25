«Русского человека спасут дачи»: Петров показал, чем занят на карантине

Местом для изоляции Александра Петрова на время вспышки коронавируса стала дача. Один из самых востребованных актеров российского кинематографа не имеет собственного участка за городом, поэтому он остановился у друзей.

В Instagram звезда выложил фрагмент времяпровождения в близком кругу. На видео компания приятелей играет в «Шляпу» или одну из ее вариаций «Скажи иначе». Молодые люди загадывают друг другу слова, произносят их, шутят и смеются. Все это происходит в просторной комнате с камином.

Instagram @actorsashapetrov

«Русского человека спасут дачи. У кого они есть. У кого нет — не беда, есть наверняка друзья с дачами. Вот у меня нет, но есть друзья! Сейчас, как и в советское время, можно обратиться к соседям с какой-то проблемой: греча, сахар, дача и так далее. Желаю всем здоровья! Это сейчас самое главное!» — обратился к подписчикам Петров.

Компанию Александру в шумном карантине составила его 24-летняя возлюбленная — актриса Стася Милославская. С недавнего времени пара живет под одной крышей. Знакомые называют их идеальной парой и не исключают, что в будущем они оформят отношения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Петров опубликовал романтичное фото Стаси Милославской и рассказал, что нужно женщинам.

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