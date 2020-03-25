«Русского человека спасут дачи»: Петров показал, чем занят на карантине
Актер остановился у друзей и проводит время за веселыми играми.
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Фото, видео: Instagram @actorsashapetrov
Местом для изоляции Александра Петрова на время вспышки коронавируса стала дача. Один из самых востребованных актеров российского кинематографа не имеет собственного участка за городом, поэтому он остановился у друзей.
В Instagram звезда выложил фрагмент времяпровождения в близком кругу. На видео компания приятелей играет в «Шляпу» или одну из ее вариаций «Скажи иначе». Молодые люди загадывают друг другу слова, произносят их, шутят и смеются. Все это происходит в просторной комнате с камином.
«Русского человека спасут дачи. У кого они есть. У кого нет — не беда, есть наверняка друзья с дачами. Вот у меня нет, но есть друзья! Сейчас, как и в советское время, можно обратиться к соседям с какой-то проблемой: греча, сахар, дача и так далее. Желаю всем здоровья! Это сейчас самое главное!» — обратился к подписчикам Петров.
Компанию Александру в шумном карантине составила его 24-летняя возлюбленная — актриса Стася Милославская. С недавнего времени пара живет под одной крышей. Знакомые называют их идеальной парой и не исключают, что в будущем они оформят отношения.
Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Петров опубликовал романтичное фото Стаси Милославской и рассказал, что нужно женщинам.
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