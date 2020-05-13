«Такими данными грех не похвастать»: Плетнева в откровенном боди пленила фанатов
Солистка «Винтажа» заявила, что внешние данные — не главное, и нарвалась на комплименты.
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Фото, видео: Instagram @dusya_star
Шоу «Маска» подкрепило мнение Анны Плетневой о красоте. Солистка группы «Винтаж» покорила членов жюри и зрителей в образе Попугая. Ее личность стала известна лишь в финале, куда она прошла с тремя другими участниками. Певица поняла, что может добиться успеха как артистка без демонстрации своей фигуры, к чему прибегают многие звезды эстрады.
«После проекта „Маска“ я окончательно убедилась, что внешние данные — далеко не главное в нашей жизни! Вы со мной согласны?» — написала Плетнева подписчикам в Instagram.
При этом артистка сопроводила пост откровенным снимком. На нем Анна стоит боком в черном боди с зауженной линией бикини и глубоким декольте. Приложила ли она это фото ради шутки или шуткой был ее короткий текст, подписчики не поняли. Отсюда мнения по поводу написанного разделились.
«Сказала красотка с копной волос, спортивной фигурой и вдобавок с талантами в виде слуха и голоса»;
«Да, главное что внутри! Люблю тебя!»
«Ну, не совсем. Попугайчик тоже подкупал зрителя и жюри своей яркостью, красотой!»
«Такими данными грех не похвастать»;
«Супер — тело», — откликнулись в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, какие звезды скрывались за образами Льва, Попугая, Оленя и Волка в шоу «Маска».
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