Какие звезды скрывались за образами Льва, Попугая, Оленя и Волка в шоу «Маска»

Долгожданный финал шоу «Маска» явил зрителям звезд, которые на протяжении двух месяцев скрывали свои личности за яркими костюмами. До последнего этапа популярного телепроекта прошли четыре участника из 12: Лев, Попугай, Олень и Волк.

Первым из борьбы за первое место выбыл пернатый представитель четверки финалистов. Под маской Попугая скрывалась экс-солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева. Члены жюри до последнего терялись в догадках, а на старте шоу даже считали, что этот участник — мужчина.

«Бронза» досталась Оленю. Как и предполагали судьи, в этом костюме выступила народная артистка Лариса Долина. Прославленная певица рассказала, что проект подарил ей возможность открыть себя заново, разглядеть в себе новый потенциал.

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Выбор победителя первого сезона оказался наиболее сложным. Члены жюри единогласно подчеркивали, что оба этих персонажа достойны первого места. Посовещавшись, звезды решили, что первым маску должен снять Волк. На этот раз предположения судей вновь подтвердились: в шкуре хищника выступала бывшая звезда группы «Сливки» Карина Кокс.

Наконец, дошла очередь до главной интриги — разоблачения Льва. Члены жюри наметили два варианта, кто скрывается под маской царя зверей: Никита Пресняков и Анатолий Цой. Победителем первого сезона проекта «Маска» стал экс-солист российской поп-группы продюсера Константина Меладзе MBAND Анатолий Цой. В финальной речи он признался, что не верил в свой успех, поскольку его окружали сплошь именитые артисты, достойные победы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анатолий Цой поделился эмоциями после победы над Долиной в шоу «Маска».