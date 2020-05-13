Генпрокуратура РФ 30 апреля сообщила, что следствие установило новые эпизоды преступлений в период оккупации полуострова.

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Фото, видео: ТАСС / Марк Редькин

Верховный суд Крыма по просьбе прокуратуры республики возобновил расследование о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова во время Великой Отечественной войны.

«Ходатайство прокуратуры Республики Крым было удовлетворено. Таким образом, было дано разрешение судом на отмену постановления старшего следователя УКГБ при СМ УССР (Комитет государственной безопасности при Совете министров Украинской ССР — Прим.ред) по Крымской области полковника Башмакова», — цитирует ТАСС пресс-службу суда.

Ранее в Генпрокуратуре РФ сообщили о том, что в результате следствия удалось установить новые эпизоды преступлений нацистов в годы ВОВ, участников зверств и их жертв, данные о которых не были отражены в итоговых процессуальных документах следствия.

В частности, были расширены сведения о зверствах нацистов в нацистов в период оккупации Алушты, Евпатории и Симферополя, а также Белогорского района, где, по имеющимся сведениям, убили более 17 тысяч жителей, в том числе стариков, женщин и детей. Особые зверства проявились при сожжении вместе с населением греческого села Лаки. На каторжный труд в Германию и Румынию нацисты отправили около трех тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Федеральная служба безопасности рассекретила архивные документы о преступлениях нацистов и их пособников на территории Крыма в период Великой Отечественной войны.

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