В Петербурге мигранты устроили сходку у консульства Узбекистана
Инцидент произошел днем 13 мая на 4-й Красноармейской улице в Адмиралтейском районе.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Россиян предупредили о майском снеге
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
Фото, видео: РИА Новости / Павел Лисицын, 5-tv.ru
Более 50 мигрантов устроили «сходняк» у консульства Узбекистана в Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел днем 13 мая на 4-й Красноармейской улице в Адмиралтейском районе.
По некоторым данным, выходцы из ближнего зарубежья решили таким образом добиться обратной связи от дипломатов. Якобы сотрудники консульства Узбекистана не отвечают на телефонные звонки и не предоставляют гражданам страны информацию о чартерных рейсах на родину.
На место происшествия были направлены стражи порядка. Полицейские предупредили собравшихся о необходимости соблюдения социальной дистанции в условиях мер самоизоляции из-за коронавируса. Помимо прочего, правоохранители пресекли попытки некоторых мигрантов выйти на проезжую часть улицы.
В результате несколько человек были задержаны и доставлены в отдел полиции. Подробности произошедшего устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что трудового мигранта задержали за призывы к совершению терактов силовики Хабаровска.
Читайте также
43%
0.15 79.78
0.34
Нашли ошибку?