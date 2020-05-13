В Петербурге мигранты устроили сходку у консульства Узбекистана

Более 50 мигрантов устроили «сходняк» у консульства Узбекистана в Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел днем 13 мая на 4-й Красноармейской улице в Адмиралтейском районе.

По некоторым данным, выходцы из ближнего зарубежья решили таким образом добиться обратной связи от дипломатов. Якобы сотрудники консульства Узбекистана не отвечают на телефонные звонки и не предоставляют гражданам страны информацию о чартерных рейсах на родину.

На место происшествия были направлены стражи порядка. Полицейские предупредили собравшихся о необходимости соблюдения социальной дистанции в условиях мер самоизоляции из-за коронавируса. Помимо прочего, правоохранители пресекли попытки некоторых мигрантов выйти на проезжую часть улицы.

В результате несколько человек были задержаны и доставлены в отдел полиции. Подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трудового мигранта задержали за призывы к совершению терактов силовики Хабаровска.