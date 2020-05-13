Гражданин одной из стран Средней Азии вел активную пропаганду идей радикального исламизма среди своего окружения и в сети.

Трудового мигранта задержали за призывы к совершению терактов силовики Хабаровска

Фото: ТАСС/Patrick Pleul

В Хабаровске правоохранители задержали гражданина одной из стран Средней Азии за призывы к финансированию терроризма и совершению терактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Хабаровскому краю. По данным сотрудников правоохранительных органов 26-летний мужчина, прибывший в Россию якобы на заработки, вел пропаганду идей радикального исламизма среди своих знакомых и в интернете.

«Сотрудниками УФСБ за публичные призывы в сети интернет к совершению террористических преступлений и оправдание терроризма был задержан 26-летний гражданин одной из среднеазиатских республик», — говорится в распространенном релизе.

Задержанный был заключен под стражу.

Известно, что иностранец прибыл в Хабаровск осенью прошлого года. Являясь последователем идей радикального ислама, мужчина начал призывать к совершению терактов в своем окружении. Кроме того, несколько месяцев назад он опубликовал в Telegram призывы к финансированию деятельности международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра»*. В своих сообщениях он также оправдывал вооруженную борьбу с «врагами ислама».

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Ранее 5-tv.ru публиковал видео спецоперации по ликвидации сторонников ИГ* в Екатеринбурге

* — запрещена на территории РФ.

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