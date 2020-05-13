«Бессмертный полк» продолжает свое виртуальное шествие
На официальном сайте акции в трансляции были показаны уже полмиллиона портретов фронтовиков.
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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru
Каждый пятый россиянин вышел 9 мая на балкон с портретом своего родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне, в рамках акции «Бессмертный полк». Таковы результаты исследования Всероссийского центра общественного мнения.
Между тем, в сети онлайн-шествие продолжается. К этому часу на официальном сайте акции в трансляции приняли участие уже полмиллиона портретов фронтовиков. По словам организаторов, шествие героев может растянуться на две недели. Оно продлится до последнего портрета.
Самая продолжительная акция в честь 75-летия Победы «Бессмертный полк» стартовала в режиме онлайн 9 мая. В виртуальном шествии зарегистрировались около трех миллионов человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что россияне рассказали, понравилось ли им праздновать День Победы в самоизоляции. ВЦИОМ опубликовал результаты опроса об отношении граждан РФ к акциям по случаю 75-летию окончания Великой Отечественной войны.
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