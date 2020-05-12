ВЦИОМ опубликовал результаты опроса об отношении граждан РФ к акциям по случаю 75-летию окончания Великой Отечественной войны.

Россияне рассказали, понравилось ли им праздновать День Победы в самоизоляции

Фото: ТАСС / Наталия Федосенко

Тема:
День Победы Эпидемия коронавируса

Больше половины (62%) россиян испытали чувство душевного подъема и ощущение единения народа благодаря празднованию Дня Победы в 2020 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Не испытали чувство душевного подъема от 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны около трети граждан РФ — 32%. Еще 6% затруднились ответить.

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Хотя бы в одной акции в честь Дня Победы участвовали 50,8% опрошенных россиян. Самыми популярными оказались проекты «Окна Победы» (26%), «Свет Победы» (24%) и «Флаги России. 9 Мая» (24%). К каждой из акций можно было присоединиться, не выходя из дома.

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В следующем году россияне хотели бы повторить следующие акции: «Поздравление ветеранов во дворах» (69%), «Мечты победителей» (62%), а также уже названные «Окна Победы» (62%), «Свет Победы» (61%) и «Флаги России. 9 Мая» (61%).

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День Победы в этом году прошел без массовых собраний из-за эпидемии коронавируса. Из-за эпидемиологической ситуации было решено провести несколько дистанционных акций. В частности, жители страны выходили на балконы и пели песню «День Победы», а также участвовали в онлайн-шествии «Бессмертного полка».

Как сообщал 5-tv.ru, Парад Победы и другие массовые праздничные мероприятия в честь 75-летия окончания войны обязательно пройдут в 2020 году. Такое обещание давал президент РФ Владимир Путин.

Тема:
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