Как сложится судьба осиротевших птенцов ушастой совы на Урале
Местные орнитологи решили пристроить спасенных от голодной смерти совят на воспитание в чужие птичьи семьи.
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Фото, видео: DPA/TASS
На Урале ищут приемную семью для целого выводка ушастых сов. Едва появившись на свет, птенцы осиротели. Малышей спасли от голодной гибели неравнодушные жители, но чтобы пернатые могли вернуться в дикую природу, им нельзя привыкать к людям. Местные орнитологи решили пойти на хитрость — пристроить совят на воспитание в чужие птичьи семьи. Подходящие гнезда ищут по всем окрестностям, отбор приемных родителей строгий. Главная проблема — чтобы подкидышей приняли, как родных.
За судьбой пернатых следит корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как балтийские нерпы сыграли в «дочки-матери». Ролик выложили в сети сотрудники петербургской организации «Спасение тюленей».
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