«Мошенническая история»: Дробыш жестко ответил поэтессе, подавшей на него в суд

Известный музыкальный продюсер Виктор Дробыш в беседе с 5-tv.ru прокомментировал новость о том, что поэтесса Анастасия Рыбачук подала в суд на него и его коллег — певицу Настасью Самбурскую и композитора Георгия Волева — за присвоение текста стихотворения. Девушка настаивает, что не давала музыкантам разрешения использовать произведение «Мечта» в коммерческих целях.

«Мне кажется, это какая-то мошенническая история. Я даже не хочу в ней разбираться. Вообще, смешно обсуждать какую-то историю с воровством, когда написана фамилия автора. Понимаете? Другой фамилии нет. Где воровство?» — недоумевал музыкант.

Дробыш пояснил, что текст для новой песни ему принес композитор Волев, попросив при этом дописать несколько строк, чтобы произведение было законченным и идеально подошло образу певицы. Естественно, музыкант не стал отказываться и с удовольствием приступил к работе над материалом.

Кроме того, Виктор предупредил коллегу, что не плохо было бы нотариально заверить документы, где четко и ясно прописаны права и обязанности автора и исполнителя. В частности, черным по белому написано, что Самбурская имеет право исполнять композицию. Волев послушал друга, но сразу подписать документы не смог — поэтессы не было в городе. Ввиду этого факта поход к юристу пришлось ненадолго отложить.

«Такое часто бывает. Это же они нас просили, а не я их просил. Мне какая разница? Я этим не занимаюсь. Я же не просил, давайте подпишем на меня или на Самбурскую авторство текста. Вложил в эту песню деньги. Записали, аранжировали, сделали релиз… <…> Вот я думаю, кто посоветовал этой даме вот такую историю завернуть?» — задался вопросом Дробыш.

А в заключение добавил, что Анастасия Рыбачук не просто так вспомнила о Самбурской и Ко. Вероятно, это — дело рук умелых пиарщиков, которые захотели устроить скандал из ничего.

«Странная история в общем. Мне она не нравится. Самое главное, что даже при том, что я не имею к этому никакого отношения, имеется в виду отрицательного… <…> Что-то надо с этим делать. <…> Если еще несколько человек мне позвонит, я точно отреагирую и подам на них в суд за мошенничество», — подытожил продюсер.

Ранее 5-tv.ru рассказал, на какую компенсацию рассчитывает поэтесса, подавшая в суд на Виктора Дробыша и Настасью Самбурскую.