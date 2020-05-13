Продюсера и актрису обвиняют в незаконном посягательстве на интеллектуальную собственность.

На Дробыша и Самбурскую подали в суд за присвоение чужого текста

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Поэтесса Анастасия Рыбачук пожаловалась в суд на известного продюсера Виктора Дробыша, композитора Георгия Волева, певицу Настасью Самбурскую, а также компанию «Первое музыкальное издательство». Девушка утверждает, что все эти люди незаконно присвоили себе ее стихотворение «Мечта», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.

«Истец Анастасия Рыбачук подала в суд исковое заявление <…> о признании права авторства на произведение, прекращении нарушения прав, публикации решения суда о допущенном нарушении, взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение, а также компенсации морального вреда», — уточнил источник информагентства.

Mos-gorsud.ru

Известно, что обиженная поэтесса требует компенсацию в размере одного миллиона рублей за присвоение стихотворения и еще 665 600 рублей за потраченные на суд нервы и время.

Первое заседание по рассмотрению жалобы состоится уже 16 июня 2020 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Ольга Кормухина публично высказала претензии к Полине Гагариной по делу о «Кукушке».

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