Популярный музыкант и его возлюбленная были в браке чуть более двух лет.

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Фото, видео: Instagram @eminofficial

Известный певец и композитор Эмин Агаларов, знакомый публике как Emin, объявил о разводе с супругой Аленой Гавриловой. Печальную новость музыкант сообщил поклонникам в своем Instagram.

Несколько минут назад артист выложил в соцсеть свадебное фото из личного архива, а в описании к нему признался, что был неимоверно счастлив, беря в жены такую красавицу. Однако сегодня не видит смысла в продолжении отношений.

«К сожалению, не все получилось как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день прожитый вместе и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! Ты невероятно добрый, особенный человек. Следующий важнейший этап в нашей жизни, конечно, воспитание нашего чудесного ребенка, и у нас все обязательно получится», — написал Эмин.

И в заключение добавил, что бесконечно уважает Алену за то, сколько препятствий бок о бок с ним она прошла. Агаларов надеется, что это светлое чувство он пронесет через всю свою жизнь.

Instagram @eminofficial

Как восприняли эту новость фанаты звездной четы — доподлинно неизвестно, поскольку 40-летний Emin предусмотрительно закрыл комментарии к посту. Однако в том, что они были искренне шокированы громким заявлением, сомневаться не приходится.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супермодель Снежана Онопка сбежала от мужа-тирана.

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