Откровения признанной манекенщицы Снежаны Онопки приковали к ней внимание общественности. В середине 2000-х девушка ворвалась в модельный бизнес и стала любимицей глянцевых журналов. Она принимала участие в лучших показах Милана, Парижа, Нью-Йорка. Но за пределами подиума ее ждала другая жизнь.

Сегодня модель живет в страхе после побега от мужа-бизнесмена Николая Щура, с которым пытается разойтись. Снежана утверждает, что супруг не дает ей развода.

«Если честно, я очень удивлена, что после десяти лет совместной жизни мой уже почти бывший муж будет прятать машину и не отдавать половину моих личных вещей и украшений! Это шок!» — написала она в Instagram.

Instagram @snejanaonopka15

Якобы девять из этих десяти лет брака, начиная с первых недель совместной жизни, предприниматель бил ее, и после каждого раза на коленях просил прощения. Об этом она рассказала порталу Starhit,

«Бывало такое, что я приходила в себя только через три дня после битья», — цитирует девушку издание.

Год назад Щур освободился из тюрьмы, где пробыл по обвинению в мошенничестве, сказала модель. После этого ее жизнь только ухудшилась. По словам звезды, все это время она не обращалась в полицию и не сбегала из-за угроз Николая ей и ее семье. Тем не менее, манекенщица все же покинула его дом и уже три месяца живет одна в Киеве.

«Сейчас решила предать все огласке, потому что человек, будучи в неадекватном состоянии, стал меня насиловать», — заявила Снежана.

Насколько правдивы слова знаменитости, вероятно, установят компетентные органы.

Ранее 5-tv.ru писал, что затравленная в соцсетях Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии.