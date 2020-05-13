«Это шок!»: Супермодель Снежана Онопка заявила, что сбежала от мужа-тирана
Звезда глянцевых журналов утверждает, что супруг ее бил и насиловал.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Россиян предупредили о майском снеге
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
Фото, видео: Instagram @snejanaonopka15
Откровения признанной манекенщицы Снежаны Онопки приковали к ней внимание общественности. В середине 2000-х девушка ворвалась в модельный бизнес и стала любимицей глянцевых журналов. Она принимала участие в лучших показах Милана, Парижа, Нью-Йорка. Но за пределами подиума ее ждала другая жизнь.
Сегодня модель живет в страхе после побега от мужа-бизнесмена Николая Щура, с которым пытается разойтись. Снежана утверждает, что супруг не дает ей развода.
«Если честно, я очень удивлена, что после десяти лет совместной жизни мой уже почти бывший муж будет прятать машину и не отдавать половину моих личных вещей и украшений! Это шок!» — написала она в Instagram.
Якобы девять из этих десяти лет брака, начиная с первых недель совместной жизни, предприниматель бил ее, и после каждого раза на коленях просил прощения. Об этом она рассказала порталу Starhit,
«Бывало такое, что я приходила в себя только через три дня после битья», — цитирует девушку издание.
Год назад Щур освободился из тюрьмы, где пробыл по обвинению в мошенничестве, сказала модель. После этого ее жизнь только ухудшилась. По словам звезды, все это время она не обращалась в полицию и не сбегала из-за угроз Николая ей и ее семье. Тем не менее, манекенщица все же покинула его дом и уже три месяца живет одна в Киеве.
«Сейчас решила предать все огласке, потому что человек, будучи в неадекватном состоянии, стал меня насиловать», — заявила Снежана.
Насколько правдивы слова знаменитости, вероятно, установят компетентные органы.
Ранее 5-tv.ru писал, что затравленная в соцсетях Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии.
Читайте также
43%
0.15 79.78
0.34
Нашли ошибку?