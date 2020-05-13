Боец UFC рассказал о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова
57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова госпитализировали с подозрением на пневмонию.
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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru
Боец UFC Ислам Махачев рассказал, что отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии. Он утверждает, что Абдулманап Нурмагомедов госпитализирован в столичную больницу.
«Я с Хабибом общался. Каждый день спрашиваю. Пока — одно и то же. Хабиб говорит, что он тяжелый. Но когда он был в Дагестане, я позвонил, спросил, как состояние. Он сказал: „Уже нормально“. Потом вдург ему стало плохо, пришлось даже перевести в Москву. Сейчас состояние тяжелое», — сказал он.
25 апреля 57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в больницу Махачкалы с подозрением на пневмонию. К тому времени тренер чувствовал себя не очень хорошо уже два дня. Из Махачкалы в российскую столицу Нурмагомедова-старшего отправили спецбортом.
Ранее 5-tv.ru писал, что отец Хабиба Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии.
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