Отец Хабиба Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова бойца Ислама Махачева. Отмечается, что сейчас Абдулманап Нурмагомедов лежит в московской больнице.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 5 мая Абдулманап Нурмагомедов был доставлен в одну из больниц Москвы. Тогда об этом рассказывал судья олимпийской категории по спортивной борьбе Убайдула Османов.

По его данным, тренер и отец российского бойца смешанного стиля (MMA), действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова шел на поправку. 3 мая Османову позвонил близкий родственник и сказал, что Нурмагомедову-старшему стало плохо. Его отправили из Махачкалы в российскую столицу спецбортом. У тренера возникли проблемы с сердцем.

25 апреля 57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в больницу Махачкалы с подозрением на пневмонию. Два дня до этого тренер переносил болезнь на ногах. Год назад Нурмагомедов-старший перенес операцию на сердце.

Ранее 5-tv.ru писал, что отец Хабиба Нурмагомедова поблагодарил врачей за оказанную помощь.