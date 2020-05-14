Эксперт полагает, что в таком случае прививать людей от коронавируса начнут уже этой осенью или в преддверии зимы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, 003 David Devins, Ernst-Georg Kohout, Xiao Heyong

Академик РАН Сергей Колесников полагает, что вакцинация от коронавирусной инфекции в России может пойти по «военному пути». Такое предположение эксперт высказал в беседе с «Парламентской газетой».

По словам специалиста, при «военном» продвижении вакцины, прививать людей от COVID-19 начнут уже этой осенью или в преддверии зимы. Он подчеркнул, что во время чрезвычайных ситуаций действуют особые принципы регистрации лекарственных препаратов.

«Не исключено, что у нас могут пойти по военному типу, учитывая высокую смертность и поражаемость населения», — сказал эксперт.

Сергей Колесников считает, что при «нетрадиционном продвижении вакцины» начнут прививать не все население. По его словам, вакцину получат лишь те, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также россияне, у которых возможно тяжелое течение заболевания.

Если же продвижение вакцины пойдет по традиционному пути, то, по мнению Сергея Колесникова, вакцинация начнется не раньше конца этого — начала следующего года.

По последним данным, в России разрабатываются девять прототипов вакцин, включенных в перечень перспективных разработок Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минздраве раскрыли первые итоги испытаний российских вакцин от коронавируса.

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