В Минздраве раскрыли первые итоги испытаний российских вакцин от коронавируса
Всего в России разрабатывают девять прототипов вакцин от COVID-19.
Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин
Первые результаты доклинических испытаний российских вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 оказались обнадеживающими. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«По вакцинам <…> есть обнадеживающие результаты, что мы выйдем на лекарственный препарат, который будет работать», — сказал Мурашко на заседании в Госдуме.
По его словам, вакцины разрабатываются несколькими коллективами ученых. Преимущественно в этом участвуют сотрудники федеральных учреждений, но есть и одна частная компания.
«Разработчики <…> показывают, что их направления двигаются верным руслом и показывают первый результат», — добавил министр здравоохранения.
Ранее сообщалось, что в России разрабатываются девять прототипов вакцин, включенных в перечень перспективных разработок Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Шесть из них создают в лаборатории «Вектор» Роспотребнадзора, еще две — в компании БИОКАРД. Еще одну готовит Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток.
Как писал 5-tv.ru, на том же заседании в Госдуме Михаил Мурашко рассказал, сколько в России создано коек для больных коронавирусом и сколько россиян с COVID-19 или подозрением на него лежат в больницах прямо сейчас.
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