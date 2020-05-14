«Прям распирает»: жаловавшаяся на побои Самбурская хочет написать «бывшему»

Актриса Настасья Самбурская, жаловавшаяся пару недель назад на домашнее насилие, теперь обратилась к своим подписчицам в Instagram с просьбой поделиться опытом, как быть, если очень хочется написать «бывшему».

«Девчат, есть кто с опытом? Что делать, если очень хочется написать бывшему? Вы как справляетесь? А то прям распирает отправить беспроигрышное «Как дела?“» — поинтересовалась актриса.

Instagram @samburskaya

Мнения пользователей разделились: одни советуют «откусить пальцы», другие считают, что можно и написать, особенно если ушла сама.

«Лучше не писать, а попадаться на глаза! Проверено!»

«Надо написать: „Мне сказали, что ты умер. Надеюсь, ошиблись“»;

«Он будет дураком, если сам не напишет после такого намека»;

«Наверное, стоит вспомнить, почему он стал бывшим!» — советуют подписчицы Самбурской.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вступившаяся за Регину Тодоренко Настасья Самбурская выложила в сеть видео, на котором вся в слезах жалуется, что ее избил мужчина, и она от него ушла. Однако не все пользователи соцсетей поверили актрисе, некоторые уверены, что ролик — пародия на жертв домашнего насилия.