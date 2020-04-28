Защищавшая Тодоренко Самбурская в слезах рассказала об избиении мужчиной

Российская актриса Настасья Самбурская записала видео, на котором в слезах рассказала об избиении мужчиной. Серию роликов она выложила в разделе сторис своего Instagram-аккаунта.

«В общем, ситуация такая, я сейчас огребла ******** (люлей — Прим. ред.). Спасибо, что нос не сломал. Имя, конечно же, не скажу, потому что на этом хайпиться не буду, это не моя тема. Просто сам факт. Я об этом говорила неоднократно — кто не понял, сейчас просто начнут злорадствовать и плясать на костях. Если есть вариант от этого абьюзера свалить, валите! Я свалила. <…> Такое случается, я реально этого не заслуживала! Я не выпрашивала, как многие. Ни годами, ни месяцами, ни днями», — рассказала Самбурская.

По словам актрисы, некоторые мужчины слабее женщин. Они не могут рассказать о себе, потому что их никто не дослушивает до конца. Из-за этого они вынуждены самоутверждаться за счет побоев.

Instagram @samburskaya

«Не знаю, к сожалению или к счастью, я не жертва! Если такая проблема возникает, надо просто собираться и уходить! Если человек это сделал уже один раз, это будет продолжаться дальше. Силушку врубайте богатырскую», — посоветовала она.

Через несколько часов Самбурская записала еще один ролик уже из дома. С искажающим лицо фильтром она сообщила, что ее после избиения довезла до дома помощница.

«Тут самая главная задача, девчонки, — не прощать. Нет. Вообще не вестись на все эти провокации. Просто опыт, поверьте», — заключила она.

Некоторые пользователи соцсетей не поверили в то, что Самбурскую на самом деле избили. Многие посчитали, что она сделала пародию на реальных жертв домашнего насилия, чтобы высмеять их. Юзеры назвали рассказ актрисы «спектаклем», а ее рыдания «показушными».

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Настасья Самбурская заступилась за Регину Тодоренко, подвергшуюся осуждению за высказывания о домашнем насилии. Телеведущая заявила, что жертвы домашнего насилия нередко сами провоцируют мужчин на агрессивное поведение. Самбурская назвала реакцию пользователей на слова Тодоренко «травлей» и выразила схожую с ее точку зрения.