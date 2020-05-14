Секрет голубых глаз Екатерины Варнавы ее поклонники пытаются разгадать давно, и все безуспешно. Большую часть жизни актриса была кареглазой и лишь в последнее время изменила эту деталь своей внешности. Стала ли она постоянно носить первоклассные линзы или сделала операцию, знаменитость не раскрывает. Не ответила она и на очередной шквал вопросов в комментариях под ее новым постом в Instagram.

Юмористка выложила в микроблог селфи крупным планом. Варнава запечатлела себя с полотенцем на голове — очевидно, сразу после процедуры по уходу за волосами. К снимку она написала: «Благоухаю». И если запах через фото не передается, то цвет очень даже. Большинство подписчиков обратило внимание на ее пристальный, гипнотический взгляд. А длинные серьги с бирюзой отлично подошли к ее нынешнему цвету глаз.

Instagram @kativarnava

Удачный кадр отметил певец Тимур Родригез и ее коллеги по Comedy Woman Наталья Еприкян и Мария Кравченко. Не говоря о 200 тысячах подписчиков, которые поставили к фото «лайк».

«Почему у вас глаза всегда как бриллианты?»

«Какая красивая, все очень симметрично. А эти огромные глаза…»

«Божественные глазки», — оценили фолловеры в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что элегантная Варнава с полуприкрытой грудью порассуждала, почему не стоит ехать в США.