«Глаза как бриллианты»: Варнава загипнотизировала поклонников через фото
Звезда Comedy Woman показала, как выглядеть красивой с полотенцем на голове.
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Фото, видео: Instagram @kativarnava
Секрет голубых глаз Екатерины Варнавы ее поклонники пытаются разгадать давно, и все безуспешно. Большую часть жизни актриса была кареглазой и лишь в последнее время изменила эту деталь своей внешности. Стала ли она постоянно носить первоклассные линзы или сделала операцию, знаменитость не раскрывает. Не ответила она и на очередной шквал вопросов в комментариях под ее новым постом в Instagram.
Юмористка выложила в микроблог селфи крупным планом. Варнава запечатлела себя с полотенцем на голове — очевидно, сразу после процедуры по уходу за волосами. К снимку она написала: «Благоухаю». И если запах через фото не передается, то цвет очень даже. Большинство подписчиков обратило внимание на ее пристальный, гипнотический взгляд. А длинные серьги с бирюзой отлично подошли к ее нынешнему цвету глаз.
Удачный кадр отметил певец Тимур Родригез и ее коллеги по Comedy Woman Наталья Еприкян и Мария Кравченко. Не говоря о 200 тысячах подписчиков, которые поставили к фото «лайк».
«Почему у вас глаза всегда как бриллианты?»
«Какая красивая, все очень симметрично. А эти огромные глаза…»
«Божественные глазки», — оценили фолловеры в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что элегантная Варнава с полуприкрытой грудью порассуждала, почему не стоит ехать в США.
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