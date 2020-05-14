Оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела о мошенничестве с бюджетными деньгами.

ФСБ проводит обыск у главы минсельхоза Пензенской области

Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) Пензенской области проводит обыск у главы местного министерства сельского хозяйства Андрея Бурлакова.

Оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела о мошенничестве с бюджетными деньгами. Как стало известно 5-tv.ru, проводится выемка документов.

Информация уточняется.

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