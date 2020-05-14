Вопиющее преступление произошло в ночь на 13 мая в Московской области.

Уголовник, менеджер и безработный изнасиловали 16-летнюю девушку в лесу

Фото: www.globallookpress.com / H.-D. Falkenstein

Трое мужчин изнасиловали несовершеннолетнюю девушку в лесном массиве в Московской области. Как стало известно 5-tv.ru, всех подозреваемых уже задержали.

Вопиющее преступление произошло в ночь на 13 мая в Богородском городском округе. Около 22 часов вечера трое мужчин принудительно посадили в автомобиль 16-летнюю девушку около ее дома в Ногинске. Злоумышленники повезли ее в лесной массив неподалеку от деревни Молзино, где изнасиловали втроем.

Установить личности подозреваемых и задержать их удалось уже 13 мая. Ими оказались 24-летний уголовник (по части первой статьи 166 УК РФ «Угон без цели хищения»), 23-летний менеджер в небольшой фирме и 24-летний безработный. Все трое проживали в Ногинске.

Подмосковные следователи уже возбудили уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней (пункт «а» части третей статьи 131 УК РФ). Каждому грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о групповом изнасиловании на Кубани и публиковал фото четверых мужчин, обвиненных в совершении преступления. Двое подозреваемых в надругательстве оказались братьями. Пострадавшую отговорила от самоубийства и убедила пойти в полицию их сестра.

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