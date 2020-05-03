Двое подозреваемых в надругательстве оказались братьями. Пострадавшую убедила идти в полицию их сестра.

Фото четверых мужчин, обвиненных в групповом изнасиловании женщины на Кубани

Фото: www.globallookpress.com

Жительница станицы Ивановская в Краснодарском крае обвинила четверых мужчин в групповом изнасиловали, которое те снимали на телефон. У всех четверых есть аккаунты в соцсетях.

В совершении преступления подозреваются 21-летний парень, братья 24 и 34 лет, а также 37-летний мужчина. Ранее судим из них был только последний. Далее их фото приводятся в обозначенной выше последовательности.

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Вопиющее преступление произошло вечером 26 апреля. Мужчины находились в гостях у 48-летней женщины. Из ее заявления следует, что они завели ее в спальню, побили и заставили вступить с ними в сексуальную связь. Все происходящее подозреваемые снимали на камеру мобильного телефона.

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Через несколько дней пострадавшая позвонила сестре двух мужчин, обвиненных ею в изнасиловании. Она рассказала о происшествии и призналась, что хочет покончить с собой.

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К счастью, знакомой удалось убедить пострадавшую продолжать жить. Вскоре та обратилась с заявлением в полицию.

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Как сообщал 5-tv.ru, всех четверых подозреваемых в групповом изнасиловании уже задержали. Добытые о них сведения полицейские передали в Следственный комитет.

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