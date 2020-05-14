Опубликованы редкие документы об издевательствах нацистов над детьми в Ленобласти

Опубликованы редкие документы о военных преступлениях нацистов на территории Ленинградской области среди мирного населения, в том числе их злодеяний против детей. Материалы доступны на портале регионального Госархива.

Документы появились в сети в рамках онлайн-проекта «Ленинградская область в годы Великой Отечественной войны». Речь идет о свидетельских показаниях, выдержках из актов по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, протоколах допросов и так далее. Часть из этих документов вошли в сборник «Без срока давности» наряду с материалами Госархива Санкт-Петербурга и регионального управления ФСБ России.

Проблему сиротства в Ленобласти в военные годы показывает раздел «Дети в годы войны». Выписки из детских домов и яслей наглядно демонстрируют размеры трагедии. Также доступны новые факты о работе школ и учреждений здравоохранения. Организаторы планируют регулярно пополнять разделы новыми документами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расследование дел о зверствах нацистов в годы Великой Отечественной войны возобновили в Крыму