Опубликованы редкие документы об издевательствах нацистов над детьми в Ленобласти
Ознакомиться со свидетельскими показаниями, выдержками из актов и протоколами допросов с помощью интернета может любой желающий.
Фото: ТАСС / Фото ИТАР-ТАСС
Опубликованы редкие документы о военных преступлениях нацистов на территории Ленинградской области среди мирного населения, в том числе их злодеяний против детей. Материалы доступны на портале регионального Госархива.
Документы появились в сети в рамках онлайн-проекта «Ленинградская область в годы Великой Отечественной войны». Речь идет о свидетельских показаниях, выдержках из актов по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, протоколах допросов и так далее. Часть из этих документов вошли в сборник «Без срока давности» наряду с материалами Госархива Санкт-Петербурга и регионального управления ФСБ России.
Проблему сиротства в Ленобласти в военные годы показывает раздел «Дети в годы войны». Выписки из детских домов и яслей наглядно демонстрируют размеры трагедии. Также доступны новые факты о работе школ и учреждений здравоохранения. Организаторы планируют регулярно пополнять разделы новыми документами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что расследование дел о зверствах нацистов в годы Великой Отечественной войны возобновили в Крыму
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