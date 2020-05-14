Хотите, чтобы система Windows работала как часы, а важные программы и документы не исчезали с рабочего стола? Тогда выбираете правильный компьютер, настаивают специалисты Microsoft.

Согласно технической документации, размещенной на официальном сайте компании, для каждой версии операционной системы существует свой идеальный компьютер.

Так, например, для работы с Windows 7 и Windows 8 ПК должен базироваться на процессорах Intel или AMD шестого поколения. Но также возможно использование конфигурации с Intel Atom, Celeron и Pentium.

Если же пользователь планирует установить на персональный компьютер новейшие версии системы — Windows 10 1709 и далее — в таком случае обязательно наличие технологии поддержки чипов Intel Core i3, i5, i7, i9, i10 или AMD седьмого поколения. Кроме того, возможно совмещение программы с процессорами на базе Qualcomm Snapdragon 835 и 8cx.

«Очередное обновление Windows 10 2004 не предполагает использование 32-разрядной версии системы, поскольку сегодня большим спросом пользуются 64-разрядные компьютеры и ноутбуки. Лимитированная версия будет доступна пользователям только в период с 26 по 28 мая», — также говорится в сообщении.

При этом уточняется, что новая версия Windows 10 2004 предполагает наличие уникальных иконок, исправление старых ошибок, а также улучшенную версию функции поиска и новый интерфейс программы Cortana — голосового помощника.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему около миллиарда пользователей Windows оказались под серьезной угрозой.