Переболевшая COVID-19 Бабкина страдает из-за разлуки с мужем

Переболевшая COVID-19 Надежда Бабкина с каждым днем чувствует себя все лучше и лучше. Восстановить боевой дух народной артистке помогает курс поддерживающей терапии, а также добрые слова от близких людей.

Однако, несмотря на положительную динамику, есть несколько вещей, которые расстраивают Бабкину в столько сложный период, пишет Teleprogramma.pro. Например, тот факт, что из-за угрозы инфицирования коронавирусом она не может лично увидеть любимого супруга — Евгения Гора.

«Она еще никогда не находилась так долго одна, вдали от людей, в разлуке с родными — даже с мужем и сыном общается теперь по телефону и скайпу», — рассказал в одном из интервью концертный директор артистки Сергей Горох.

Instagram @ngbabkina

К счастью, впадать в уныние артистка не спешит. Наоборот, звезда регулярно выкладывает в Instagram видеообращения, где призывает россиян остаться дома и поберечь здоровье.

Надежда Бабкина и Евгений Гор впервые встретили друг друга на площадке Всероссийского конкурса эстрадных исполнителей в 2003 году. Молодой артист так впечатлил певицу, что вскоре страстный роман перерос в семейные отношения. 30-летняя разница в возрасте нисколько не смущает супругов. Ведь, по их мнению, главное не возраст, а настоящие чувства.

«Я вообще никогда в жизни по поводу собственного возраста не заморачивалась. Если меня спрашивают вдруг, сколько мне лет, я каждый раз начинаю лихорадочно подсчитывать, потому что, если по чесноку, все эти паспортные данные ко мне никакого отношения не имеют. Главное — не сбавлять обороты», — не устает вторить Бабкина в беседе со СМИ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, во сколько Надежде Бабкиной обошлось лечение от новой коронавирусной инфекции.