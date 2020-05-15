В России приступили к испытанию прототипов вакцины от СОVID-19 на добровольцах
Об этом на совещании у президента РФ сообщил директор научного центра «Вектор».
Закрыть
Смотрите также:
Как с помощью генетики определить риск развития рака и предотвратить синдром дауна у ребенка
Новое имя короля: ученые предложили ввести другое название коронавируса
Вирусолог рассказал, когда в России ожидать пик заболеваемости COVID-19
Россия разработала пять прототипов вакцины от коронавируса
Президент «Курчатовского института» призвал строить инфраструктуру вокруг мегаустановок
Ученый объяснил, почему климат России теплеет быстрее всех в мире
В России создают собственную вакцину против менингита
Пять неизвестных ранее островов открыты в Арктике
Ученые научились выращивать зубы — видео
«Батончики из крови»: Американского журналиста шокировала любовь россиян к гематогену
Ученые придумали, как воскресить мамонта — репортаж
Темпы потепления российской Арктики бьют рекорды
Общее собрание Российской академии наук проходит в Москве
Фото, видео: www.globallookpress.com / Custom Medical Stock Photo; 5-tv.ru
Российская вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована уже в сентябре этого года. Как сообщил на совещании у президента директор научного центра «Вектор», они переходят от доклинических испытаний — то есть на животных — к тестам на добровольцах, сразу трех прототипов вакцины.
То есть Россия в борьбе с коронавирусом идет наравне с ведущими странами мира, уровень развития науки, прежде всего генетики — она была темой совещания — позволяет. И судя по намеченным планам, профессия «генетик» становится по-настоящему востребованной — уверен Алексей Лазуренко.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как с помощью генетики определить риск развития рака и предотвратить синдром дауна у ребенка.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Читайте также
70%
0.35 79.90
0.12
Нашли ошибку?