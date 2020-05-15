В России приступили к испытанию прототипов вакцины от СОVID-19 на добровольцах

Российская вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована уже в сентябре этого года. Как сообщил на совещании у президента директор научного центра «Вектор», они переходят от доклинических испытаний — то есть на животных — к тестам на добровольцах, сразу трех прототипов вакцины.

То есть Россия в борьбе с коронавирусом идет наравне с ведущими странами мира, уровень развития науки, прежде всего генетики — она была темой совещания — позволяет. И судя по намеченным планам, профессия «генетик» становится по-настоящему востребованной — уверен Алексей Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как с помощью генетики определить риск развития рака и предотвратить синдром дауна у ребенка.

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