Опубликованы редкие документы об издевательствах нацистов над жителями Крыма

Это Пауль Цапп, оберштурмбанфюрер СС, командир карательных команд на территории Крыма. Здесь ему 66, единственное фото сделано на суде, через 25 лет после войны. Палач умело скрывался. А это Володя Мацук, школьник, здесь ему 17 и он — жертва первой показательной казни в оккупированном Севастополе. По приказу Цаппа.

Эти подробности стали известны из недавно рассекреченных архивов ФСБ. Десятки страниц доказательств ранее неизвестных нацистских преступлений на полуострове. На их основании в Крыму возобновили уголовное дело.

Мэри Бадунц о том, почему это важно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о рассекречивании редких документов об издевательствах нацистов над детьми в Ленобласти.