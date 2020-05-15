Опубликованы редкие документы об издевательствах нацистов над жителями Крыма

На основании свидетельств преступлений фашистов на полуострове в республике возобновили уголовное дело.

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Фото, видео: ТАСС / Бродский А; 5-tv.ru

Это Пауль Цапп, оберштурмбанфюрер СС, командир карательных команд на территории Крыма. Здесь ему 66, единственное фото сделано на суде, через 25 лет после войны. Палач умело скрывался. А это Володя Мацук, школьник, здесь ему 17 и он — жертва первой показательной казни в оккупированном Севастополе. По приказу Цаппа.

Эти подробности стали известны из недавно рассекреченных архивов ФСБ. Десятки страниц доказательств ранее неизвестных нацистских преступлений на полуострове. На их основании в Крыму возобновили уголовное дело.

Мэри Бадунц о том, почему это важно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о рассекречивании редких документов об издевательствах нацистов над детьми в Ленобласти.

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