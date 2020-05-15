Певица продемонстрировала образ малышки Симбы в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @nyusha_nyusha

Популярная певица Нюша устроила домашний показ мод со своей годовалой дочкой Симбой. Она одела девочку в платье с цветочным принтом и огромные резиновые кроксы. Фото певица выложила в свой профиль в Instagram.

«Нашли в шкафу ненадеванное платье», — подписала снимки артистка.

Instagram @nyusha_nyusha

На кадрах в сторис Instagram малышка забавно щеголяет в резиновых башмаках не по размеру, причем этот образ ей явно нравится.

«Ого-го, лыжница! Какие огромные башмаки», — комментирует видео певица.

Подписчиков умилили фотографии малышки. Они также отметили, что девочка очень похожа на папу.

«Копия папы»;

«Ангел»;

«Какая красотка!»

«Дочка — копия папы», — написали фанаты.

Певица Анна Шурочкина, известная под псевдонимом Нюша, родила дочь Симбу 6 ноября 2018 года от своего супруга Игоря Сивова. Роды прошли в элитной клинике в Майями. У певицы это первый ребенок. Игорь же воспитывает двоих сыновей от первого брака.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полуторагодовалая дочь Нюши восхитила подписчиков.

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