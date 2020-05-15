Дочка Нюши в огромных башмаках устроила показ мод — смешное видео
Певица продемонстрировала образ малышки Симбы в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @nyusha_nyusha
Популярная певица Нюша устроила домашний показ мод со своей годовалой дочкой Симбой. Она одела девочку в платье с цветочным принтом и огромные резиновые кроксы. Фото певица выложила в свой профиль в Instagram.
«Нашли в шкафу ненадеванное платье», — подписала снимки артистка.
На кадрах в сторис Instagram малышка забавно щеголяет в резиновых башмаках не по размеру, причем этот образ ей явно нравится.
«Ого-го, лыжница! Какие огромные башмаки», — комментирует видео певица.
Подписчиков умилили фотографии малышки. Они также отметили, что девочка очень похожа на папу.
«Копия папы»;
«Ангел»;
«Какая красотка!»
«Дочка — копия папы», — написали фанаты.
Певица Анна Шурочкина, известная под псевдонимом Нюша, родила дочь Симбу 6 ноября 2018 года от своего супруга Игоря Сивова. Роды прошли в элитной клинике в Майями. У певицы это первый ребенок. Игорь же воспитывает двоих сыновей от первого брака.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что полуторагодовалая дочь Нюши восхитила подписчиков.
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