«Домовенок Кузя»: полуторагодовалая дочь Нюши восхитила подписчиков
Российская певица выложила в сеть домашнее фото, сделанное в режиме самоизоляции из-за коронавируса.
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Фото, видео: Instagram @nyusha_nyusha
Певица Анна Шурочкина, более известная широкой общественности как Нюша, на своей странице в Instagram выложила домашнее фото, сделанное в режиме самоизоляции из-за коронавируса.
На снимке 29-летняя знаменитость позирует в спальне с полуторагодовалой дочерью Симбой на руках.
«Доброе утро, мир! У кого-то боевой настрой, а кое-кто еще не успел проснуться», — написала Нюша в описании публикации.
Едва проснувшаяся малышка с растрепанными волосами и в пижаме с розовыми слониками вызвала у подписчиков певицы шквал умиления. Некоторые пользователи отметили сходство девочки с персонажем советского мультика — домовенком Кузей. Другие, наоборот, посчитали, что на трогательном снимке дочь Нюши очень похожа на своего отца — спортивного функционера Игоря Сивова. Часть комплиментов досталась и знаменитости.
«Поднять подняли, а разбудить забыли! Какая милаха!»
«Ох, как же ты прекрасна, а как хорош этот домовенок Кузька! Будьте счастливы, любите!»
«На папу похожа, прямо копия»
«Дочь очаровательная!»
«Какая сладкая Симба!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нюша напомнила о ценности настоящего момента на фоне пандемии.
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