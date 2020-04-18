«Домовенок Кузя»: полуторагодовалая дочь Нюши восхитила подписчиков

Российская певица выложила в сеть домашнее фото, сделанное в режиме самоизоляции из-за коронавируса.

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Фото, видео: Instagram @nyusha_nyusha

Тема:
Эпидемия коронавируса

Певица Анна Шурочкина, более известная широкой общественности как Нюша, на своей странице в Instagram выложила домашнее фото, сделанное в режиме самоизоляции из-за коронавируса.

На снимке 29-летняя знаменитость позирует в спальне с полуторагодовалой дочерью Симбой на руках.

«Доброе утро, мир! У кого-то боевой настрой, а кое-кто еще не успел проснуться», — написала Нюша в описании публикации.

Instagram @nyusha_nyusha

Едва проснувшаяся малышка с растрепанными волосами и в пижаме с розовыми слониками вызвала у подписчиков певицы шквал умиления. Некоторые пользователи отметили сходство девочки с персонажем советского мультика — домовенком Кузей. Другие, наоборот, посчитали, что на трогательном снимке дочь Нюши очень похожа на своего отца — спортивного функционера Игоря Сивова. Часть комплиментов досталась и знаменитости.

«Поднять подняли, а разбудить забыли! Какая милаха!»

«Ох, как же ты прекрасна, а как хорош этот домовенок Кузька! Будьте счастливы, любите!»

«На папу похожа, прямо копия»

«Дочь очаровательная!»

«Какая сладкая Симба!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нюша напомнила о ценности настоящего момента на фоне пандемии.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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