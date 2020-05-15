Дельфины плещутся у пляжа Анапы, а в Мурманске тюлени перестали опасаться людей: что дальше?
В связи с пандемией коронавируса обычно многолюдные места отдыха горожан внезапно опустели.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Россиян предупредили о майском снеге
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Konrad Wothe; 5-tv.ru
Редкие кадры удалось снять жителям Анапы. Безлюдные из-за режима самоизоляции городские пляжи привлекли дельфинов. Так близко к берегу они подходят нечасто, ведь обычно у моря всегда многолюдно и шумно.
Но сейчас на курорте непривычно тихо и пустынно, и черноморские обитатели осмелели. Ведь теперь им никто не мешает плескаться на теплом мелководье у самой кромки берега.
А в Мурманской области к людям заплыл тюлень. Он решил отдохнуть на льдине в бухте у рыбацкого поселка. На промысел сейчас никто не выходит, и морской хищник, не опасаясь людей, около часа принимал солнечные ванны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что шотландский бык почесался о столб и оставил без света 800 домов.
Читайте также
43%
0.35 79.90
0.12
Нашли ошибку?