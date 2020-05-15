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Дельфины плещутся у пляжа Анапы, а в Мурманске тюлени перестали опасаться людей: что дальше?

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В связи с пандемией коронавируса обычно многолюдные места отдыха горожан внезапно опустели.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konrad Wothe; 5-tv.ru

Редкие кадры удалось снять жителям Анапы. Безлюдные из-за режима самоизоляции городские пляжи привлекли дельфинов. Так близко к берегу они подходят нечасто, ведь обычно у моря всегда многолюдно и шумно.

Но сейчас на курорте непривычно тихо и пустынно, и черноморские обитатели осмелели. Ведь теперь им никто не мешает плескаться на теплом мелководье у самой кромки берега.

А в Мурманской области к людям заплыл тюлень. Он решил отдохнуть на льдине в бухте у рыбацкого поселка. На промысел сейчас никто не выходит, и морской хищник, не опасаясь людей, около часа принимал солнечные ванны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что шотландский бык почесался о столб и оставил без света 800 домов.

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