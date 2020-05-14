Быкаут: шотландский бык почесался о столб и оставил без света 800 домов

Четырехлетний бык по кличке Рон оставил без света три деревни (800 домов) в шотландском округе Саут-Ланаркшир, почесавшись об электрический столб. О данном инциденте сообщает BBC.

О необычном блэкауте рассказала владелица животного Хейзел Лотон. Прогуливаясь утром 7 мая, она увидела валяющийся на дороге генератор. Чуть поодаль в поле лежал трансформатор. Хейзел и ее муж быстро догадалась, что произошло.

«Мы довольно быстро восстановили картину случившегося. Наш Рон просто решил почесаться об опору линии электропередач, тем самым сбив коробку со столба вместе со всеми подключенными проводами», — рассказала Лотон.

Пока хозяева оценивали ущерб, к ним вышел и сам виновник блэкаута. По словам владелицы животного, Рон выглядел немного растерянным. При этом бык вряд ли понимал, насколько сильно ему повезло остаться в живых. Через несколько часов подача электроэнергии была восстановлена, а Хейзел опубликовала в Facebook шуточное извинение перед оставшимися без света соседями.

«Наш бык Рон хотел бы извиниться перед всеми в Чапелтоне и Стратхейвене за то, что оставил без света более чем 700 домов! У него сильно зудела задница, поэтому он почесал ее об электрический столб, сбив коробку трансформатора! Он очень счастлив, что смог каким-то образом выжить, избежав удара током в 11 тысяч вольт и падения ящика на голову! Думаю, мы переименуем его в Искорку!» — написала Лотон.

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