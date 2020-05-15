Цымбалюк-Романовская элегантно прикрыла грудь сонатами Шопена — фото
Певица взволновала фанатов новыми снимками с фотосессии топлес.
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Фото, видео: Instagram @vitalinaromanovskaya, @andreifedechko
Бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская решила поделиться с фанатами снимком с одной из своих последних фотосессий до режима самоизоляции. На фото пианистка позирует топлес, прикрывая грудь сочинениями Шопена. Виталина очень гармонично выглядит в таком образе. Автором снимков стал Андрей Федечко.
«С фотосессией одного из любимейших фотографов Андрея Федечко мы согрешить не успели — она сделана аккурат до карантина. Но предчувствие чего-то неуловимого, почти мистического было и мы это „поймали“. Хорошего дня, берегите друг друга», — рассказала пианистка. (Орфография и пунктуация сохранены — Прим.ред.)
Фанаты отметили красоту Виталины Цымбалюк-Романовской и поспешили выразить свое восхищение.
«Шикарный образ! Вам очень идет такой макияж, Виталина»;
«Прям красавица! Одни шедевры!»;
«А где рояль? Красота наша», — написали подписчики.
Остальные фотографии Виталина пообещала выложить позже. Видимо, таким образом пианистка решила сохранить интригу для фанатов.
Виталина Цымбалюк-Романовская окончила Национальную музыкальную академию Украины имени П. И. Чайковского. В 2001 первом году поступила в Государственную классическую академию имени Маймонида. С 2008 года Виталина стала служить в театре Джигарханяна. Сперва пианистка была заведующей музыкальной части, а в 2015 году заняла кресло директора театра.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Цымбалюк-Романовская призналась, что до сих пор верна Армену Джигарханяну.
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