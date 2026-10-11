Тодоренко объяснила, почему не хочет участвовать в реалити вместе с Топаловым

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 34 0

Супруги вместе уже девять лет, и они постоянно работают над своими отношениями.

Почему Тодоренко и Топалов не участвуют в реалити

Фото: legion-media

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Тодоренко не хочет участвовать в реалити вместе с мужем, потому что боится ссоры

Телеведущая Регина Тодоренко отказалась участвовать в реалити на проверку чувств вместе с мужем, певцом Владом Топаловым, потому что боится сильно поругаться с супругом. Этим блогер поделилась в беседе с журналистом издания Woman.ru.

Тодоренко призналась, что ей и Топалову есть еще над чем поработать в отношениях. По словам Регины, если бы они с Топаловым согласились сниматься в шоу «Ставка на любовь» в качестве участников, а не ведущих, то точно бы поругались. Причем скандал произошел бы из-за какой-нибудь мелочи. По мнению Регины, они навряд ли прошли бы проверку на знание друг друга.

«Мы бы разругались просто в хлам или развелись!» — сказала Тодоренко.

Телеведущая отметила, что, по ее мнению, проверки на знание привычек партнера — его любимый цвет или блюдо — самые сложные.

«По истечении уже трех сезонов (речь про шоу «Ставка на любовь. — Прим.ред.), я понимаю, что нужно делать чекап отношений хотя бы раз в год», — подытожила Регина.

Ранее Тодоренко пожаловалась на некрасивую внешность. Блогер рассказала, что после третьих родов долгое время ощущала себя неуверенно из-за своей фигуры. Больше всего ее смущали груди разного размера.

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