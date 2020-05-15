Недавнее интервью Екатерины Климовой посеяло в ее поклонниках надежду на воссоединение актрисы с Гелой Месхи. Актриса развелась с третьим мужем и коллегой больше года назад, но не поставила точку в их отношениях. В программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» она заявила, что возлюбленные взяли паузу.

Свой прогноз о будущем пары сделала лучший таролог России Марианна Абравитова. В интервью 5-tv.ru она ответила на вопрос, как сложится дальнейшая жизнь Климовой и Месхи.

По словам специалиста, надеяться на воссоединение актеров не стоит. Они прекрасно друг к другу относятся, и впоследствии их судьбы будут идти рядом. Но любовная вспышка между ними больше не загорится. Впоследствии оба обретут счастье в союзах с другими людьми. Это случится в ближайшие полтора-два года.

Известно, что Гела Месхи моложе Екатерины Климовой на восемь лет. И как сказали карты Абравитовой, он вновь найдет даму старше себя. Его привлекают творческие, состоявшиеся женщины. Следующий его брак станет успешным, но, вероятно, не последним. И в нем, как и в браке с Климовой, ожидаются дети.

Не менее интересно сложится личная жизнь Екатерины. Как прогнозирует таролог, у нее впереди не один брак. Даже несмотря на то, что за ее плечами их три. Появятся у звезды экрана и новые дети, хотя сегодня она уже воспитывает четверых. Однако актриса вряд ли обратится к людям творческих профессий и дальнейшие отношения будет с троить с бизнесменами.

Абравитова добавляет, что бывшие супруги ничего не потеряли, расставшись вовремя. На этом этапе отношений они смогут сохранить теплые отношения — дружеские и профессиональные.

Ранее 5-tv.ru писал, что Климова объяснила причину развода с Месхи.