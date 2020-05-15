Сойдутся или нет? Таролог дала прогноз о будущем Климовой и Месхи
Специалист описала, что произойдет в ближайшие два года в судьбах бывших супругов.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Россиян предупредили о майском снеге
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; Instagram @marianna_abravitova
Недавнее интервью Екатерины Климовой посеяло в ее поклонниках надежду на воссоединение актрисы с Гелой Месхи. Актриса развелась с третьим мужем и коллегой больше года назад, но не поставила точку в их отношениях. В программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» она заявила, что возлюбленные взяли паузу.
Свой прогноз о будущем пары сделала лучший таролог России Марианна Абравитова. В интервью 5-tv.ru она ответила на вопрос, как сложится дальнейшая жизнь Климовой и Месхи.
По словам специалиста, надеяться на воссоединение актеров не стоит. Они прекрасно друг к другу относятся, и впоследствии их судьбы будут идти рядом. Но любовная вспышка между ними больше не загорится. Впоследствии оба обретут счастье в союзах с другими людьми. Это случится в ближайшие полтора-два года.
Известно, что Гела Месхи моложе Екатерины Климовой на восемь лет. И как сказали карты Абравитовой, он вновь найдет даму старше себя. Его привлекают творческие, состоявшиеся женщины. Следующий его брак станет успешным, но, вероятно, не последним. И в нем, как и в браке с Климовой, ожидаются дети.
Не менее интересно сложится личная жизнь Екатерины. Как прогнозирует таролог, у нее впереди не один брак. Даже несмотря на то, что за ее плечами их три. Появятся у звезды экрана и новые дети, хотя сегодня она уже воспитывает четверых. Однако актриса вряд ли обратится к людям творческих профессий и дальнейшие отношения будет с троить с бизнесменами.
Абравитова добавляет, что бывшие супруги ничего не потеряли, расставшись вовремя. На этом этапе отношений они смогут сохранить теплые отношения — дружеские и профессиональные.
Ранее 5-tv.ru писал, что Климова объяснила причину развода с Месхи.
Читайте также
43%
0.35 79.90
0.12
Нашли ошибку?