«Со мной сложно быть рядом»: Климова объяснила причину развода с Месхи

Брак Екатерины Климовой и Гелы Месхи распался больше года назад. Лишь теперь актриса решилась рассказать о причинах разрыва с третьим мужем. В программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» она призналась, что ответственность за развод во многом лежит на ней.

«После такого сложного опыта, который у нас был с Игорем Петренко, я поняла, что не могу кого-то удерживать рядом с собой. Вечная любовь и сказочные взаимоотношения остались в прошлом. Тяжело ворваться в семью и взять всю ответственность на себя, как это сделал Гела», — поделилась Климова.

К моменту совместной жизни с Месхи Екатерина воспитывала трех детей: дочь от первого брака Елизавету Хорошилову и двух детей от второго мужа — Матвея и Корнея. От Гелы она родила дочь Бэллу. Актер принял на себя заботу о детях, пока его более знаменитая и востребованная коллега по цеху находилась в постоянных разъездах. В какой-то момент супруги поняли, что молодой человек не может полностью реализовать себя в профессии, находясь рядом с женой.

«У нас не было скандалов. Мы взяли паузу. Со мной сложно быть рядом. Я много работаю. Мужчина, который со мной, должен вставать в какую-то очередь. Не каждый захочет так существовать», — добавила актриса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Климова призналась в чувстве вины перед первым мужем.