Парламент Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге
Первый заместитель палаты депутатов Войтех Филип уверен, что это была спланированная акция, направленная на ухудшение отношений между двумя странами.
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Фото, видео: ТАСС / MARTIN DIVISEK; 5-tv.ru
Парламент Чехии осудил снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. Первый заместитель палаты депутатов Войтех Филип назвал действия местной администрации коварными и варварскими. Он уверен, это была спланированная акция, направленная на ухудшение отношений между Россией и Чехией.
Напомним, в начале апреля по решению главы района Прага-6 был демонтирован памятник маршалу Ивану Коневу. В мае 1945-го именно под его командованием чешскую столицу освободили от фашистов. Снос мемориала вызвал возмущение. В Кремле предложили перевезти памятник и установить его в России. Следственный комитет возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что скрывается за желанием Чехии помириться с Россией после скандала с памятником.
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