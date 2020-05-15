Парламент Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге

Парламент Чехии осудил снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. Первый заместитель палаты депутатов Войтех Филип назвал действия местной администрации коварными и варварскими. Он уверен, это была спланированная акция, направленная на ухудшение отношений между Россией и Чехией.

Напомним, в начале апреля по решению главы района Прага-6 был демонтирован памятник маршалу Ивану Коневу. В мае 1945-го именно под его командованием чешскую столицу освободили от фашистов. Снос мемориала вызвал возмущение. В Кремле предложили перевезти памятник и установить его в России. Следственный комитет возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что скрывается за желанием Чехии помириться с Россией после скандала с памятником.