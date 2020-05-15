Первый заместитель палаты депутатов Войтех Филип уверен, что это была спланированная акция, направленная на ухудшение отношений между двумя странами.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / MARTIN DIVISEK; 5-tv.ru

Парламент Чехии осудил снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. Первый заместитель палаты депутатов Войтех Филип назвал действия местной администрации коварными и варварскими. Он уверен, это была спланированная акция, направленная на ухудшение отношений между Россией и Чехией.

Напомним, в начале апреля по решению главы района Прага-6 был демонтирован памятник маршалу Ивану Коневу. В мае 1945-го именно под его командованием чешскую столицу освободили от фашистов. Снос мемориала вызвал возмущение. В Кремле предложили перевезти памятник и установить его в России. Следственный комитет возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что скрывается за желанием Чехии помириться с Россией после скандала с памятником.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
73.21
-0.72 79.13
-0.77
ТОП-3 убежденных бабников по знаку зодиака

Последние новости

19:21
«Люблю тебя, Стелла»: Ирина Шейк показала чувственное фото с бывшей девушкой Кристен Стюарт
19:14
Парламент Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге
19:02
Теперь брюнетка! Шишкова в самоизоляции воспользовалась услугами парикмахера
18:49
Скворцова: 20% доноров крови имеют антитела к COVID-19, но не знают, что болели
18:43
Что стало с актерами фильма «Москва слезам не верит»?
18:42
«Гармонируете»: Елка заключила в объятия собаку Варнавы

Сейчас читают

ТОП-3 убежденных бабников по знаку зодиака
Истребители Турции и Греции чуть не столкнулись — видео
Бывшая девушка Баскова раскрыла, почему не вышла за него замуж

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок