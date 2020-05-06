Что скрывается за желанием Чехии помириться с Россией после скандала с памяником
Снос в Праге памятника советскому маршалу Ивану Коневу привел не только к дипломатическому скандалу, но и возбуждению уголовного дела.
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Фото, видео: ТАСС / MARTIN DIVISEK, 5-tv.ru
Прага решила помириться с Москвой. МИД Чехии направил России ноту с предложением урегулировать взаимные споры. В нашем посольстве подтвердили, что предложение о переговорах получено.
Отношения резко обострились из-за сноса в Праге памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело о публичном осквернении символа воинской славы. Осудил действия властей столицы Чехии и сам президент этой страны. Милош Земан назвал снос монумента Коневу глупостью незначительных политиков.
«Теперь мы видим, как Чехия приняла решение начать дипломатические переговоры с Россией. Однако такая инициатива не свидетельствует о начале обратного движения в отношении памятника Коневу — его не восстановят на прежнем месте. Это говорит о продолжении политики декоммунизации, которая характерна постсоветским республикам и восточно-европейским странам и носит антисоветский и антироссийский характер», — заявил в интервью «Экономике сегодня» профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.
Он подчеркнул, что все эти действия продолжают являться частью политики НАТО и Евросоюза, которая направлена на сдерживание России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в российском МИД назвали варварством демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге.
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