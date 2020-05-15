Московскому метрополитену исполнилось 85 лет

Владимир Путин направил коллективу подземки поздравительную телеграмму.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru

Московскому метро исполнилось 85 лет. 15 мая 1935 года первый состав отправился со станции «Сокольники» в сторону «Парка культуры». Тогда за сутки поезда перевезли 350 тысяч человек. Сегодня пассажиров — девять миллионов ежедневно.

И важно не только, чтобы составы ходили без сбоев. На первый план выходит безопасность пассажиров, особенно сейчас, в период пандемии. И коллектив подземки успешно справляется с этой задачей, отметил Владимир Путин, направив поздравительную телеграмму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автоматы по продаже масок и перчаток установили в московском метро.

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