Автоматы по продаже масок и перчаток установили в московском метро

Медицинские маски и перчатки теперь можно приобрести в вендинговых (торговых) автоматах на 15 станциях московского метрополитена.

Как сообщает столичный департамент транспорта, стоимость маски составляет 30 рублей, перчаток — 20 рублей, а комплект из этих средств индивидуальной защиты — 50 рублей.

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По состоянию на 5 мая, вендинговые аппараты установлены на следующих станциях: «Первомайская», «Пятницкое шоссе», «Строгино», «Домодедовская», «Маяковская», «Марксистская», «Коньково», «Свиблово», «Сухаревская», «Тургеневская», «Ясенево», «Борисово», «Крестьянская застава», «Римская», «Трубная» и других.

Со временем автоматы по продаже масок и перчаток появятся и на других станциях московского метро, которых всего 233.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что наценки на средства индивидуальной защиты на черном рынке достигли 500%.

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