«Развели канитель»: Путин раскритиковал чиновников за подсчеты допвыплат врачам

Дополнительные выплаты медикам должны осуществляться за сам факт работы с инфицированными коронавирусом, а не за отработанные в «красной зоне» часы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании об открытии медицинских центров Минобороны РФ в регионах для оказания помощи пациентам с COVID-19.

«Я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для всего медперсонала, экипажей скорой помощи за работу с коронавирусными больными, не за время — пять, десять минут или два часа, а за сам факт работы», — заявил он

Путин раскритиковал чиновников, которые «развели вокруг этого бюрократическую канитель, считать начали часы какие-то».

«Я что, поручал часы считать что ли? Нет. Надеюсь, что за сегодняшний день, если где-то еще не сделано, будет все сделано окончательно», — добавил он.

Ранее стало известно, что лечащим пациентов с коронавирусом медикам будут доплачивать 50-80 тысяч рублей.