На выплаты Минобороны ФМБА, ФСБ, ФСИН и Росгвардии правительство РФ выделило 4,8 миллиарда рублей.

Работающим с коронавирусными больными медикам будут доплачивать от 50-80 тысяч рублей

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Работающим с коронавирусными больными медикам будут доплачивать от 50-80 тысяч рублей. Как сообщает ТАСС, на выплаты Минобороны ФМБА, ФСБ, ФСИН и Росгвардии правительство РФ выделило 4,8 миллиарда рублей.

Согласно распоряжению кабмина, врачи скорой помощи будут получать надбавки в размере 50 тысяч рублей ежемесячно. Среднему и младшему медицинскому персоналу, а также водителям скорой положена добавка к зарплате в размере 25 тысяч рублей в месяц.

Врачам, работающим с пациентами с COVID-19 в стационарах, будут доплачивать по 80 тысяч. Среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч рублей в месяц. Младшему медицинскому персоналу в стационарах — 25 тысяч рублей в месяц

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин раскритиковал чиновников, манкирующих социальные выплаты. 11 мая во время обращения к гражданам президент обратил внимание на то, что около половины российских медиков до сих не получили федеральные доплаты за борьбу с коронавирусом. Он поручил выплатить деньги до 15 мая. Регионы уже получили для этого средства из федерального центра.

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