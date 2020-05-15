Врач-иммунолог оценил шансы повторно заразиться коронавирусом
Сотрудник НИИ вакцин имени Мечникова Михаил Костинов прокомментировал информацию о возможном повторном инфицировании коронавирусом жительницы Бурятии.
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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков, Зураб Джавахадзе, Павел Бедняков
Повторное заболевание человека коронавирусом едва ли вероятно. Такое мнение высказал руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин имени Мечникова Михаил Костинов, комментируя сообщение о возможном первом подобном случае, заподозренном в Бурятии.
«Бывает такое, что методика не дает 100%, 4–6% может быть погрешность. Здесь могло быть, что она переболела сначала какой-то вирусной инфекцией с бактериальным осложнением, типа пневмонии. Выходя из стационара, она как раз в инкубационный период попала, и был контакт с COVID в том стационаре, и она заболела сама через две недели COVID-инфекцией. Я не верю в такое, что допустим, вот сейчас идет коронавирус и через неделю опять коронавирус», — приводит его слова радиостанция «Говорит Москва».
Эксперт подчеркнул, что после болезни иммунная система ослаблена и пациент с респираторной инфекцией минимум четыре недели находится в группе риска по получению сопутствующих патологий.
15 мая в инфекционной больнице Бурятии допустили, что среди их пациентов мог произойти первый случай повторного заражения коронавирусом у одного и того же человека. 21 апреля женщина была выписана с двумя отрицательными результатами на COVID-19, но через 16 дней у нее появились признаки ОРВИ. По месту жительства у нее взяли мазок и обнаружили выделение коронавирусной инфекции, женщину вновь госпитализировали. Сейчас врачи выясняют, повторное ли это заражение или рецидив инфекции.
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что люди, переболевшие COVID-19, могли не получить достаточного количество антител, необходимых для защиты иммунной системы.
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