Скворцова: 20% доноров крови имеют антитела к COVID-19, но не знают, что болели

Антитела к коронавирусу COVID-19 имеют 20% доноров крови, при этом они не знали, что болели. Такие данные привела глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Наш центр крови московский показывает, что сейчас около 20% доноров, не имеющих в анамнезе данных о заболевании, имеют антитела G коронавирусной инфекции», — сказала она.

Скворцова объясняет это тем, что люди являлись носителями вируса, переболели бессимптомно, но при этом не попали в план тестирований.

Глава ФМБА также рассказала, что только 25% переболевших коронавирусом доноров имеют в плазме крови антитела в той концентрации, которая необходима для ее применения в лечении других пациентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России, по данным на утро 15 мая зарегистрировано 262 843 случая заражения COVID-19, благополучно выздоровели более 58 тысяч человек, умерли 2,4 тысячи.

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