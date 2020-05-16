Четыре человека пострадали при пожаре в жилом доме в Петербурге. Двухкомнатная квартира на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома загорелась в Красногвардейском районе Северной столицы.

Как стало известно 5-tv.ru, сообщение о пожаре по адресу Среднеохтинский проспект, 48 поступило на диспетчерский пульт экстренной службы в 23.05 15 мая. Пламя охватило всю квартиру, площадью 60 квадратных метров. На момент ЧП в помещении никого не было. Спасатели эвакуировали из соседних квартир 20 человек, в том числе одного ребенка. Четверым эвакуированным понадобилась помощь медиков.