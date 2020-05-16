Три завтрака для идеальной субботы

Режим самоизоляции меняет привычки людей, и то, на что еще вчера мы не обращали внимания, сегодня становится вдруг важным. Так, сидя дома и продолжая работать, некоторые поменяли свое отношение к завтраку. Самый приятный прием пищи утром, конечно, происходит в субботу, когда у многих первый выходной, и можно никуда не спешить. А значит, есть повод разнообразить свое меню и порадовать себя и близких чем-то поинтереснее яичницы. Дзен-канал VKUSMAN предлагает три варианта полезного и аппетитного завтрака для тех, кто ценит свое здоровье и время.

Выбирая продукты для субботней трапезы, надо понять, что вы любите, какая еда приносит вам именно удовольствие, а не только пользу. Как ни странно, таких вариантов много. Один из них — блюда из рыбы и морепродуктов.

Тосты с семгой, авокадо и яйцом-пашот

Этот завтрак прост и предполагает проявление фантазии. Выбирайте хлеб, который вам нравится: со злаками, семечками, морковью, тмином, черный, белый или с прованскими травами. Ограничений нет никаких! С ломтиком аппетитной рыбки и авокадо, украшенный черным кунжутом и с капелькой лимонного сока, такой тост сделает любое утро добрым! И, разумеется, напиток по вашему выбору: чай, кофе, сок или то, что вызывает желание улыбнуться.

www.globallookpress.com / digifoodstock.com

Бриошь с семгой и яйцом-пашот

Тот же вариант, только без авокадо. И вместо хлеба берем воздушную французскую булочку. На самом деле, дополнить блюдо можно всем, что вас радует. Подойдут тосты с маслом и зеленью, мягким сыром, паштетом или даже со свежими овощами. Импровизируйте, откройте в себе кулинара!

www.globallookpress.com / digifoodstock.com

Кета, помидор и авокадо

Кроме семги есть немало разновидностей красной рыбы, которая не менее вкусна и полезна. Соорудить бутерброд можно не только с хлебом или булкой! Отличный вариант для плотного завтрака — драники из кабачков или традиционные картофельные с рыбкой и яйцом-пашот. Тут все зависит от вашей фантазии и готовности уделить завтраку достаточно сил и внимания.

www.globallookpress.com / Jeff Tzu-chao Lin

Главное помнить, что любое блюдо нужно готовить с любовью. Тогда его вкус будет превосходным, даже если ингредиенты не так разнообразны, как хотелось бы. Приятного аппетита!

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