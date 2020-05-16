«Не похож»: фанатов удивил снимок Потапа с сыном от первого брака

Популярный исполнитель Потап, несмотря на развод с первой женой Ириной Горовой, принимает участие в воспитании общего сына. В Instagram он выложил совместное фото с отпрыском, а также показал тренировку маленького Андрея.

«Спортсмен», — подписал снимок Потап.

Instagram @realpotap

Поклонники в соцсети, однако, посчитали, что сын не очень похож на отца, однако многие нашли его славным малым.

«Симпатичный малой»

«На жену похож»

«Что-то сын на вас не похож, копия мамы»

«Сын Алехи?» — удивлялись поклонники.

Алексей Потапенко, больше известный как Потап, развелся с супругой Ириной Горовой в 2014 году. При этом есть сведения, что пять лет они не жили вместе, но откладывали официальное расторжение брака. В 2018 году музыкант женился на своей партнерше по дуэту Насте Каменских. Сейчас пара проводит время друг с другом в самоизоляции, периодически радуя фанатов забавными видео. Так, 5-tv.ru рассказывал, как Настя Каменских насмешила своих подписчиков оригинальным «стриптизом».