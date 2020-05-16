Музыкант показал своего 11-летнего сына от Ирины Горовой после совместной тренировки.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @realpotap

Популярный исполнитель Потап, несмотря на развод с первой женой Ириной Горовой, принимает участие в воспитании общего сына. В Instagram он выложил совместное фото с отпрыском, а также показал тренировку маленького Андрея.

«Спортсмен», — подписал снимок Потап.

Instagram @realpotap

Поклонники в соцсети, однако, посчитали, что сын не очень похож на отца, однако многие нашли его славным малым.

«Симпатичный малой»

«На жену похож»

«Что-то сын на вас не похож, копия мамы»

«Сын Алехи?» — удивлялись поклонники.

Алексей Потапенко, больше известный как Потап, развелся с супругой Ириной Горовой в 2014 году. При этом есть сведения, что пять лет они не жили вместе, но откладывали официальное расторжение брака. В 2018 году музыкант женился на своей партнерше по дуэту Насте Каменских. Сейчас пара проводит время друг с другом в самоизоляции, периодически радуя фанатов забавными видео. Так, 5-tv.ru рассказывал, как Настя Каменских насмешила своих подписчиков оригинальным «стриптизом».

Читайте также

+11° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
73.21
-0.72 79.13
-0.77
Держи карман шире: ТОП-5 самых щедрых мужчин по знаку зодиака

Последние новости

14:54
«Не похож»: фанатов удивил снимок Потапа с сыном от первого брака
14:37
Агату Муцениеце задержали за нарушение режима самоизоляции
14:36
Кто сделал бывшего мужа Лолиты по-настоящему счастливым?
14:28
«С приветом была» — соседи о петербурженке, выпавшей из окна вместе с дочкой
14:17
Видео со съемок нового сезона «Сватов» просочилось в сеть
14:11
По меньшей мере у 300 вахтовиков на золотом прииске под Красноярском выявлен COVID-19

Сейчас читают

Держи карман шире: ТОП-5 самых щедрых мужчин по знаку зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака
Сын Светланы Светличной исполнил мечту матери в ее день рождения

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок