Вкусно, вредно, опасно: как COVID-19 передается через чипсы?

Предупреждение о возможности инфицирования COVID-19 через чипсы выпустило МЧС России.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Ulrich Niehoff; 5-tv.ru

МЧС выпустило рекомендации по соблюдению режима самоизоляции в пандемию коронавируса. Среди прочих советов, опубликованных на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны МЧС, было предостережение о риске получить COVID-19 путем совместной трапезы. Опасными, по мнению экспертов, могут стать орешки, сухарики или чипсы, если два человека будут есть их из одной пачки.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с 5-tv.ru подтвердил верность этого утверждения, которое на первый взгляд может показаться несерьезным.

«Если разные люди (едят из одной пачки — Прим. ред.), и кто-то из них имеет на руках этот вирус, то перенесет на всех. Это все равно, что люди пожимают друг другу руки, обнимаются, целуются. Вы тогда получаете такое заражение», — пояснил вирусолог.

При этом он уточнил, что, если пачку закусок решили разделить члены одной семьи, поживающие вместе в период самоизоляции, в этом не будет дополнительного риска, так как они и так с большей долей вероятности могут заразить друг друга. Остальным же, по его мнению, следует воздерживаться даже от встреч с другими людьми, не то что совместного принятия пищи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как облегчить течение коронавируса у мужчин.

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